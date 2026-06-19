主要7カ国（G7）は、重要鉱物の輸入における中国への依存軽減を目指すため、2030年までに単一国からの供給割合が60％を超えないようにすることで合意した。シンガポールメディアの連合早報が17日、米ブルームバーグの報道として伝えた。報道によると、G7首脳らは今週フランスのエビアンで開かれた首脳会議で、一部の産業分野の企業に対し、拘束力のある割当制度を導入する計画を打ち出した。これは特に防衛関連メーカーが中国への