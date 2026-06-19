長年どれだけ真面目に働いて職場に貢献していても、たった一つのクレームでそれまでの実績、評価を台無しにされることもある。投稿を寄せた60代女性（医療・福祉・介護／年収800万円）は、公的病院の看護師として28年間働いてきた。あと2年で定年を迎えるというタイミングで、仕事がアホらしくなるような出来事に直面したという。「無力感と絶望感でいっぱいです」ある日、女性の職場に不可解なメールが届いた。「職場で無記名で名