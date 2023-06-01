◇ア・リーグブルージェイズ−レッドソックス（2026年6月18日ボストン）ブルージェイズの岡本和真内野手（29日）が18日（日本時間19日）、敵地でのレッドソックス戦に「7番・三塁」で先発出場。1−0の2回1死第1打席で今季8勝をマークしている相手先発グレイから3戦ぶり安打となる左翼線二塁打をマークした。その後三塁に進み、9番・ヒメネスの犠飛で2得点目の本塁を踏んだ。そしてこれが、メジャー最古の野球場、聖地「