ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年6月18日（木）にシネマイクスピアリにて、ディズニー・チャンネル『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』の高校生特別上映会を開催しました。大人気シリーズの日本初放送から20周年を迎える記念すべきアニバーサリーイヤーを祝し、期間限定上映の前日に特別なイベントが実施されました。ゆりやんレトリィバァとakaneをゲストに迎え、現役高校生との白熱した即興ダンス対決やトーク