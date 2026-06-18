雑誌『ALBA』の読者に行った「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケート。多くのコメントが寄せられたなか、同率2位に選ばれたのは、父が居酒屋を経営していることで有名な吉田優利だ。【ランキング】初優勝した居酒屋の看板娘もランクイン！ 一緒にお酒を飲みたい女子プロ1位〜10位【2位タイ】吉田優利 第1回のアンケートで3位だった吉田優利が、一つ順位を上げて同率2位にランクイン。吉田といえば、父が居酒屋