一緒にお酒を飲みたい女子プロ2位は居酒屋の「初代・一日店長」
雑誌『ALBA』の読者に行った「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケート。多くのコメントが寄せられたなか、同率2位に選ばれたのは、父が居酒屋を経営していることで有名な吉田優利だ。
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【2位タイ】吉田優利 第1回のアンケートで3位だった吉田優利が、一つ順位を上げて同率2位にランクイン。吉田といえば、父が居酒屋を経営していることでも知られる。今年、妹の鈴が行った一日店長イベントも、元は姉の優利が始めたもの。ちなみに、吉田のお気に入りメニューは「クリームチーズのたまり醤油漬け」だという。 お酒のイメージはこれくらいかもしれないが、美味しそうにご飯を食べる姿はちょくちょくSNSでも見かける。「楽しく食べて飲んであっという間に時間が経ってしまいそうだから」というコメントも、そうしたプライベートの印象が反映しているのかもしれない。 そのほかにも、「いろんな事に興味を持ち、明るく元気いっぱいなので楽しそうだと直感で選びました」「親しみやすい雰囲気」「笑顔が素敵で何より可愛い」など、吉田の人柄に惹かれて多くの票が集まったようだ。 【主な投票コメント】・性格が明るいと思うから。・一番かわいい実力者。大ファンです。・メンタル面が安定しているので、気持ちの切り替え方を聞いてみたいです。・海外ツアーの話や飛ばすスイングなどいろいろ聞いてみたい。・お父さんが経営する居酒屋にお邪魔してみたい。 ◇ ◇ ◇ 居酒屋の看板娘もランクイン！→関連記事で【「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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