スタイリストが買ったものスタイリストたち自身のリアルなワードローブ計画を聞き込み。定番の更新、衝動的に惹かれたものなど、それぞれのセオリーに基づいたエピソードとともにご紹介。【STYLIST MEMBERS】（樋口かほりさん）トレンドに流されないシンプルな服を基調としながら、新しさを感じさせるシルエット選びが得意。（岩田槙子さん） 白黒好きだからこそのモノトーンアイテムの選び・取り入れ方は必見。（高木千