ネット通販などでとかく格安のアイテムを選びがちな周辺機器だが、モバイルバッテリーの例に漏れず、昨今は信頼性重視の風潮が高まっている。ここでは編集部注目のアイテムを紹介。＊＊＊とにかく後回しにされがちな周辺機器だが、選び方ひとつで快適性やパフォーマンスが大きく異なる。安易な安物買いは後悔のもとだ。紹介する「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」は従来、部屋の隅などに置かれがちだったWi-Fiルーターを魅せるデ