細木数子さんの娘・細木かおり、話題のドラマに本音ポロリ「『またもうかりますね』ってよく言われるんですよ。でも…」
2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが、きょう17日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り＆100円ショップ・プチプラを愛する女2時間SP」（後9：00）内「初夏の愚痴祭り」ブロックに出演する。
【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
同ブロックでは、ジェジュンをSPゲストに迎え、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、宇垣美里、ハシヤスメ･アツコ、細木かおり、松浦志穂（スパイク）、円井わん、萌々（爛々）、LiLiCo（※五十音順）が、憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤを大発散する。
細木かおりは、母・数子の半生を描いた話題のドラマ『地獄に堕ちるわよ』がヒットしたことで、周囲から「もうかってる」と思われていることに反論する。「『またもうかりますね』ってよく言われるんですよ。でも…」と明かすほか、ドラマの感想を聞かれ、思わず本音をポロリとこぼす。
そんな細木かおりが、占い師ならではの不満を爆発。細木をイラッとさせる客の特徴や、あきれてしまうような相談内容を「占い以前の問題」とバッサリ斬り捨てる。
【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
同ブロックでは、ジェジュンをSPゲストに迎え、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、宇垣美里、ハシヤスメ･アツコ、細木かおり、松浦志穂（スパイク）、円井わん、萌々（爛々）、LiLiCo（※五十音順）が、憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤを大発散する。
そんな細木かおりが、占い師ならではの不満を爆発。細木をイラッとさせる客の特徴や、あきれてしまうような相談内容を「占い以前の問題」とバッサリ斬り捨てる。