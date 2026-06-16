Amazon（東京都目黒区）が、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を7月10日深夜0時から4日間にわたって実施します。食料品や日用品のほか、猛暑対策アイテムなど、前年を上回る300万点以上の商品を特別価格で販売します。同月7日深夜0時から同月9日午後11時59分までの3日間には「プライムデー先行セール」も開催します。【えー！】セール対象商品が300万点以上…豪華！「iPhone Air」も！Amazon「プライムデー」