アパホテルとサンヨー食品は、「サッポロ一番 アパ社長カレー ビーフカレー味ヌードル」を6月22日から全国で発売する。アパホテル監修のもと「アパ社長カレー」の味わいを再現したカップ麺。スープはビーフのうまみをベースに、オニオンの甘みとデミグラスソースのコク、トマトの酸味を合わせ、スパイスの香りを効かせた深みのある仕上がりとし、具材はアパ社長カレーに合わせたキャベツと肉そぼろを組み合わせた。麺は表面に張り