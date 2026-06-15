週明け１５日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１２４．５７ポイント（０．５０％）高の２４８４２．６７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１．３１ポイント（０．０２％）高の８３７５．７４ポイントと続伸した。売買代金は２８３３億５３４０万香港ドル（約５兆７８８９億円）に縮小している（１２日は３１６４億３８３０万香港ドル）。米イラン和平合意