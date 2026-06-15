俳優の藤木直人（53）が15日放送のTBS「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。釣り仲間の超人気俳優を明かす場面があった。藤木は釣りが好きで、釣った魚は自ら料理して楽しんでいると告白。釣り仲間の芸能人がいるかと問われ「釣りに行きたいっていう人は連れていってあげたりしますけど」と打ち明けた。中でも「山崎賢人くん、ドラマやった時に行ってみたいですって言うから、連