俳優の藤木直人（53）が15日放送のTBS「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。釣り仲間の超人気俳優を明かす場面があった。

藤木は釣りが好きで、釣った魚は自ら料理して楽しんでいると告白。釣り仲間の芸能人がいるかと問われ「釣りに行きたいっていう人は連れていってあげたりしますけど」と打ち明けた。

中でも「山崎賢人くん、ドラマやった時に行ってみたいですって言うから、連れていってあげて」と回顧した。

さらに事務所の後輩である松下洸平についても「山崎賢人くんと『アトムの童（こ）』ってドラマをやった時に、昔からの友達の役だから、仲良くなりたいから、釣りをセッティングしてくれって言われて」と釣りに連れて行ったという。釣りの後は「釣れた魚をうちに持っていってさばいて、それでみんなで食べたりとかするので」と目を細めた。

「釣りだけでなく、その後も楽しいみたいな」と声を弾ませ、「あと中川大志くんとか」とも証言。「賢人くんと大志くんって同じ事務所で小さい頃から知り合いですげえ仲良くて。終わった後、釣りした後に家に来て」と2人の釣りの写真も披露した。