大分県日出町のホンダ太陽が創業から45周年を記念し、工場の見学会が開催しました。 【写真を見る】「誰もが働きやすい職場を」創業45周年・ホンダ太陽が工場見学会大分・日出町 自動車メーカー・ホンダの子会社で、自動車部品などを製造する日出町のホンダ太陽は、障害者支援施設として1981年9月に設立されました。 15日は創業から45周年を記念したメディア向けの見学会が行われ、部品の製造現場が公開されま