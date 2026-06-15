ロハスが明かした途中交代の舞台裏ドジャースの山本由伸投手が、8回途中まで完全投球を披露した13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦。ミゲル・ロハス内野手がとった行動が、米メディアの間で話題となっている。5回から出場したロハスは途中出場、そして終盤に途中交代。ベテランが下した決断に、記者から称賛の声が上がっている。この試合、ロハスは5回に代打として登場し、そのまま二塁の守備に就いた。7回に迎えた第2