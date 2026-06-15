「同年代なのに、なぜか若く見える男性がいる」――その差は、生まれつきではなく日々の習慣にあるのかもしれません。ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第4回では、ゴリラクリニック銀座ANNEX院の院長・太田博之医師に、肌がきれいな男性に共通する生活習慣や、肌老化を進める最大の原因、男性が陥りがちなスキンケアの落とし穴について聞きました。○肌がきれいな男性に共通する生活習慣――「肌がきれいな男性