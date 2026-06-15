ベンチで話題となった“儀式”、スミス氏「ただふざけていただけ」ドジャースの大谷翔平投手とコーチの間で交わされていた“謎のダンス”の真相が、2年越しに明かされた。ドジャースのストレングス＆コンディショニングコーチを務めるトラヴィス・スミス氏が地元メディア「ドジャース・ネーション」のYouTubeチャンネルに出演。2024年に話題となったベンチでのやり取りについて、「ショウヘイの奥さんがバスケットボールをするか