きょう（月）は、梅雨前線が停滞する影響で沖縄や奄美では、一日を通して雨が降るでしょう。土砂災害や低地への浸水、河川の増水には注意が必要です。関東地方は、午前中を中心にまとまった雨になるでしょう。午後になると雨の降る範囲は縮小しますが、断続的に雨の降るところもありそうです。そして、今日の関東地方では４月下旬並みの気温となるところが多い見込みです。東京の最高気温は２１℃で、昨日と比べると６℃ほど低いで