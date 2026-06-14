スーパーではゆっくり買い物をしてしまい、ドン・キホーテではつい予定外の商品までカゴに入れてしまう――。その背景には、店舗が流すBGMのテンポが関係しているかもしれません。本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、音楽が人の購買行動に与える影響を紹介します。○心拍数すらコントロールする「ドン・キホーテ」のBGMあなたは今日、どんなリズムで歩いていましたか。街