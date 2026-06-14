初回に14号＆3打席連続四球で出塁したが…【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放つなど、3打数1安打3四球と躍動した。欠場明けの復帰戦での大活躍に、LA放送では称賛の声が寄せられたが、同時に「してほしくなかった」と指摘