ジャイアンツ戦で途中交代【MLB】ジャイアンツ ー カブス（日本時間14日・サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場。しかし、4回の守備中に足を痛めたのか途中交代。複数の米メディアは、右膝に違和感を覚えための交代と伝えた。4回1死一塁の守備の場面で、鈴木をアクシデントが襲った。チャップマンの打球を前進して捕球しようと試みたが、足が絡