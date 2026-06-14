フィアット・ディーノ・クーペ（1967年）フィアット・ディーノ・スパイダーのデザインはピニンファリーナが担当したが、ディーノ・クーペはベルトーネ、具体的には同社に在籍していたジウジアーロ氏の手によるものだ。【画像】ジウジアーロが手掛けたシンプルな小型車【スズキ・セルボを詳しく見る】全18枚フェラーリ・ディーノと同じ2.0L（後に2.4L）V6エンジンを搭載し、非常に人気の高いコレクターズアイテムとなっている。フ