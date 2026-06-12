自動車整備士の育成に役立てようと12日、大分市の専門学校と短期大学に自動車メーカーからエンジン教材が贈られました。 【写真を見る】専門学校にハイブリット車の心臓部分を贈呈学生「立派な技術者になれるよう」教材に興味津々大分 ダイハツ工業から12日、県立大分高等技術専門校と県立工科短期大学に贈られたのは、ハイブリッド車の「エンジン・トランスミッション」です。エンジンで発電した電力によりタイ