もっちゃんは犯人かTBS「田鎖ブラザーズ」（金曜午後10時）の放送は第8回まで済んだ。相変わらず人気は高い。週間個人視聴率（1〜7日）6位、40代以下のコア視聴率3位、週間個人録画視聴率（5月18〜24日）トップ。田鎖夫婦殺害事件の真相はうっすらと見えてきたものの、代わりに新たな謎が次々と浮上している。疑問点を整理してみたい。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】岡田将生と結婚した超美人「