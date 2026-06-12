レアル・マドリーが現地６月11日、ジョゼ・モウリーニョが新監督に就任すると発表した。13年ぶりの復帰となる。スペイン屈指の名門は、今年１月にシャビ・アロンソ監督を解任。就任からわずか７か月での出来事だった。その後、それまでBチームを率いていたアルバロ・アルベロアが指揮を執り、立て直しを図ったが、結局2025-26シーズンはタイトルを１つも獲れず。ラ・リーガ連覇を許した宿敵バルセロナには、勝点８差をつけられ