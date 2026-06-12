モウリーニョ監督が13年ぶりにレアル・マドリー復帰！スペシャルな“劇薬”でピッチ内外の問題解決へ
レアル・マドリーが現地６月11日、ジョゼ・モウリーニョが新監督に就任すると発表した。13年ぶりの復帰となる。
スペイン屈指の名門は、今年１月にシャビ・アロンソ監督を解任。就任からわずか７か月での出来事だった。その後、それまでBチームを率いていたアルバロ・アルベロアが指揮を執り、立て直しを図ったが、結局2025-26シーズンはタイトルを１つも獲れず。ラ・リーガ連覇を許した宿敵バルセロナには、勝点８差をつけられた。
また、選手同士の衝突というピッチ外での問題も。ある種の“劇薬”が求められるなか、「スペシャル・ワン」の異名を持つカリスマ、モウリーニョに白羽の矢が立った。
昨年９月からは母国ポルトガルの強豪ベンフィカを率い、無敗で今季リーグ戦を終えた63歳は、岐路に立つマドリーを正しい方向へ導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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