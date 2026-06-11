Age Factoryが5月より、＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞を開催中だ。同ツアーの9月開催4公演の対バンが発表となった。9月6日の盛岡CLUB CHANGE WAVEと9月7日の秋田 Club SWINDLE公演にaryy、9月26日の帯広MEGA STONEと9月27日の北見ONION HOLLにNOT WONKが出演する。これにてツアーの全共演者が明らかとなった。ツアー＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞は、4月15日配信リリー