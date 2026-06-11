超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、8月8日（土）・9日（日）に東京都・TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催する＜3DCG LIVE「凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026夏」＞のテーマソングとして、「ロマンジェットカリスマ」を6月18日(木)にデジタルリリースすることが決定した。「ロマンジェットカリスマ」は、音楽バンド・米米CLUBの代表曲「浪漫飛行」を一部替え歌カバーした楽曲。時代を超えて愛され続ける名曲が