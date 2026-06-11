実家で「額面10万円」の“記念硬貨”を発見！銀行に行こうとしたら友人から「辞めた方がいいよ！」と止められました。金の価格が上がればそれ以上で売れるのでしょうか？

10万円の記念金貨は額面以上で売れる可能性がある

日本で発行された10万円の記念金貨は、銀行へ持っていけば10万円として扱われます。しかし、古銭の買取市場では、10万円を超える価格で取り引きされることが珍しくありません。

その理由は、記念金貨が単なる「お金」ではなく、「金製品」としての価値を持っているためです。例えば、天皇陛下御即位記念10万円金貨には純金が使用されています。金の価格が上がれば、その金貨に含まれる金の価値も上昇します。その結果、額面より高い価格で買い取られるケースが出てくるのです。

さらに、記念金貨にはコレクション需要があります。発行枚数が限られているものや、人気の高いデザインの金貨は、コレクターから高い評価を受けることがあります。そのため、単純な金の価格以上のプレミア価値が付く場合もあります。

実際には、金相場が高騰している時期には、10万円金貨が十数万円から数十万円程度で取り引きされることもあります。ただし、相場は日々変動するため、常に高値が付くとは限りません。売却を検討している場合は、現在の金相場や市場動向を確認することが大切です。



記念金貨の価格は金相場だけで決まるわけではない

10万円金貨の価値は金相場の影響を受けますが、それだけで査定額が決まるわけではありません。

まず重要なのが、金貨の保存状態です。傷や変色が少なく、ケースや付属品がそろっているものは高く評価されやすくなります。反対に、汚れや破損があると査定額が下がる可能性があります。特に、強く磨くと細かな傷が付く可能性があり、価値を落としてしまう場合があるため注意が必要です。

また、発行枚数も大きなポイントです。発行数が少ない記念金貨は市場に出回る数が限られるため、希少性が高まります。例えば、一部の限定発行された記念硬貨は、コレクター需要によって価格が上がることがあります。

さらに、買取店ごとの査定基準にも差があります。金としての重量を重視する店舗もあれば、コレクション価値を含めて査定する店舗もあります。そのため、同じ金貨でも査定額に差が出ることがあります。

少しでも高く売りたい場合は、複数の買取店で査定を受けるのがおすすめです。無料査定に対応している買取店も多いため、比較することで適正価格を把握しやすくなります。



売却時は税金や偽物にも注意が必要

10万円金貨を売却する際は、税金や偽物・取引トラブルにも注意が必要です。まず知っておきたいのが税金の問題です。記念金貨を売却して利益が出た場合、譲渡所得として課税対象になる可能性があります。ただし、利益額や保有期間によって扱いが異なります。

例えば、譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、さらに保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として課税対象額が軽減されます。利益が大きくなりそうな場合は、税理士や税務署へ相談すると安心です。

また、近年は金相場の高騰に伴い、偽物の金貨も問題になっています。特にフリマアプリや個人売買では、真贋トラブルが起きることがあります。そのため、売却時は信頼できる買取店を選ぶことが重要です。

査定前には、付属品がそろっているか確認しておきましょう。箱や証明書が残っていると、査定額が上がることがあります。また、相場が大きく動くこともあるため、急いで売却するよりも、金相場の動向を見ながらタイミングを検討することも大切です。



10万円金貨は額面以上の価値になる可能性がある

10万円の記念金貨は、法律上は10万円の貨幣ですが、実際には金としての価値やコレクション需要によって、額面以上で売れる可能性があります。特に金相場が上昇している局面では、買取価格が高くなりやすい傾向があります。

ただし、査定額は金相場だけで決まるわけではありません。保存状態や希少性、売却先によっても価格は変わります。そのため、売却を考えている場合は、複数の店舗で査定を受けながら、納得できる条件を比較することが大切です。

また、税金や真贋トラブルなど、事前に知っておきたい注意点もあります。焦って売却するのではなく、正しい知識を身につけたうえで行動することで、大切な記念金貨をより納得できる条件で売却しやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー