球団発表ドジャースは10日（日本時間11日）、ロックバンド「ONE OK ROCK」が16日（同17日）にドジャースタジアムで行われるレイズ戦に来場し、Takaさんがファーストピッチを行うと発表した。「ONE OK ROCK」は昨年、北米ツアーを行っていた際にはシアトル公演のタイミングでT-モバイルバークを訪れ、マリナーズ-ヤンキース戦でTomoyaさんが始球式を行っていた。ドジャースに所属する山本由伸投手は同グループのファンとして知