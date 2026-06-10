モバイルバッテリーを使う際のNG行為について、モバイルバッテリーやパソコン周辺機器などの製造、販売を手掛けるエレコム（大阪市中央区）の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】知らないと危険…これが「モバイルバッテリー」の故障＆発火につながる3つの“NG行為”です！公式アカウントは「普段の何気ない使い方が、実はバッテリーを傷めているかも…」「リチウムイオン電池の特性を知っていれば、少