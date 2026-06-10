ROIROMが、デビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』を本日発売した。本作は、メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」を表題曲に、プレデビュー楽曲「DRESS CODE」、サプライズ先行配信曲「Pa Ri Ra!!」、2025年11月に開催された＜ROIROM debut showcase 〜dear cHaRm〜 2025 ARIAKE＞で初披露され、cHaRm（ファンの呼称）の間で人気を誇る「AYE」「I SITE U♡」、さらに新曲「ZEROGRAVITY」「どっかで」を収録しており、ジャンルに