SNSを利用した詐欺事件に絡み、会社役員の男ら41人が一斉に逮捕された大阪の事件。その手口をみていきます。 【写真を見る】【41人逮捕】詐欺事件の手口は…売却されたインフルエンサーのアカウント「アフィリエイト収入等で高額利益」などなりすまし投稿で勧誘、スクール受講代などの名目で現金詐取か 詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪市に本社を置く「株式会社Unity」の代表・松村真吾容疑者（29）や、自営業の谷