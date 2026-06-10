vistlipが、4月にリリースしたアルバム『DAWN』を提げたワンマンツアー＜Drawing Dawn＞のファイナル公演を、東京・渋谷WWW Xにて開催した。以下より、本公演の様子をレポートしていく。“夜明け”とは、見る者によって表情を変える。長い夜の終わりとも、新たな始まりとも捉えられる奥深いその瞬間をvistlipは『DAWN』というフルアルバムに落し込んだ。そんな作品を携えたワンマンツアー＜Drawing Dawn＞は、4月のアルバムリリー