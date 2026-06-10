立ち上がりの則本は、緊張や力みを感じさせたね。１、２回と先頭打者に四球。彼らしくないピッチングだった。でも、それも仕方なかったかもしれない。１４年目のベテランといえども昨年まで着ていたユニホームを相手にして、しかもずっと投げ続けていた古巣のマウンド。勝てば１２球団からの勝ち星になるということも頭にあったんだろう。２回の自らの守りが、その不安な状況を助けてくれたよな。１死一、三塁から太田がスク