休養中の俳優・小泉今日子（60）の貴重なプライベートショットが公開され、反響を呼んでいる。【映像】休養中の貴重なプライベートショットや女子会を楽しむ姿これまでにもフジテレビ系ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』で共演した歌手・森口博子や俳優・渡辺真起子と女子会を満喫する様子や、“同い年”だという歌手・早見優との2ショットなどが話題になっていた小泉。2026年5月9日には、所属事務所の公式サイトで10日