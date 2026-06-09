9日14時現在の日経平均株価は前日比1267.96円（1.98％）高の6万5292.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は893、値下がりは611、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を544.06円押し上げている。次いでアドテスト が287.22円、イビデン が102.58円、村田製 が84.15円、太陽誘電 が76.77円と続く。 マイナス寄与度は106.2円