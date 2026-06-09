日本仕様は本国にないダブルバックドア2002年に初代が日本導入されて以来、インポートMPVとして人気を持続し続ける『ルノー・カングー』。現行型は2020年に発表（日本仕様は2023年に発売）された3代目となる。【画像】台数限定展開で毎回完売！3列7人乗りの人気モデル『ルノー・グランカングー』全56枚初代、2代目よりサイズアップし、デザインも一新されたが、観音開きのダブルバックドアをはじめ、使い勝手の高さは継承されて