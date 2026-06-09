ロッテは16日、チョコパイブランドから『チョコパイでひと休みシリーズ』第4弾として、「チョコパイ＜華やぐアールグレイのレモンティー＞」を発売する。「チョコパイ」ファンの意見をもとに開発した。【画像】チョコパイ好きが集まったミーティングの様子昨年6月に実施したファンイベント『チョコパイLoverミーティング』で、参加者と「新フレーバー開発会議」を実施した。「チョコパイ〈華やぐアールグレイのレモンティー〉