都内屈指の高級住宅地として知られる武蔵野市吉祥寺南町の一角に、一軒のセブン-イレブンがある。このコンビニでは週末になると、ハンチング帽をかぶった老紳士がふらりと現れ、店内に目を光らせるのがおなじみの光景となっていた。老紳士はセブン＆アイHD名誉顧問の鈴木敏文氏。セブン-イレブンを立ち上げ、巨大な全国チェーンに成長させた鈴木氏は、「コンビニの父」とも呼ばれた。行きつけのセブンで購入していたモノは…5月18