遠藤の状態は気がかりだ(C)産経新聞社北中米ワールドカップ（W杯）本番に向け、現地時間6月3日からモンテレイで調整を続けてきた日本代表。その事前合宿も7日が最終日。この日は16時からメキシコ1部・モンテレイの練習場でU-19日本代表と完全非公開でトレーニングマッチを実施した。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像ゲームは35分×4本。2本目・4本目はPK戦も