【モデルプレス＝2026/06/08】TBSでは、7月18日午後2時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2026』を生放送する。豪華出演アーティストの第1弾が発表された。【写真】M!LKメンバー「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット◆「音楽の日」第1弾アーティスト発表INI、＝LOVE、EBiDAN、&TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）の10組の出演が決定した。何度