おととい、Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦で仙台と戦い、準優勝となったカターレ富山。チーム初のタイトル獲得とはなりませんでしたが、来シーズンに向けて大きな弾みとなりました。おとといのプレーオフラウンド第2戦。Ｊ2・Ｊ3全40チームの頂点をかけた決勝戦で、カターレ富山は初のタイトル獲得を目指し、アウェーで仙台と対戦しました。当初300人の