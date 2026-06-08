※2025年11月撮影トップ画像は、北小屋の香取神社。巨大な御神木が神社正面に鎮座しています。流山市観光協会の「流山さんぽ」に拠れば、市内に香取神社は、「平方」「青田」「木」「北小屋」「名都借」「前ヶ崎」「向小金」（神社のある場所の地名）と7社もあります。筆者が来たのは、北小屋です。「流山100か所めぐり㉜香取神社」があります。※2025年11月撮影内容は「江戸時代に桐明神（きりみょうじん）を香取神社と改め