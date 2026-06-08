【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月9日放送の『うたコン』は、「LOVE＆PEACE ザ・ビートルズ特集」を放送。曲目と放送内容が公開された。 ■曲目（アーティスト50音順） 「聖母（マドンナ）たちのララバイ」 岩崎宏美 八神純子 「ヘイ・ジュード」 岩崎宏美 Little Glee Monster 「ヘルプ！」 加藤和樹 坂本冬美 新浜レオン 尾藤イサオ 「イエロー・サブマリン音頭」 金沢明子 杜このみ （