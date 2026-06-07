ＵＤＣの成都ＯＬＥＤ技術・イノベーションセンター。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月7日】有機EL（OLED）材料大手の米ユニバーサル・ディスプレー（UDC）が中国四川省成都市に設立した成都OLED技術・イノベーションセンターがこのほど、正式に稼働を開始した。同社は新型ディスプレー産業での事業展開をさらに強化した。センターは成都ハイテク総合保税地区にあり、先進的な実験室と専用のカスタマーセンターを持つ。材