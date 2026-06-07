岡田将生が主演するドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の第8話が、5日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた田鎖兄弟（岡田と染谷将太）が、自分たちの手で犯人を裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続けるクライムサスペンス。辛島金属工場と五十嵐組のつながりを取材した津田（飯尾和樹）の