FC町田ゼルビアは６月７日、ブンデスリーガ２部（ドイツ）のカールスルーエからアキコッホコバヤシが完全移籍で加入すると発表した。日本とドイツの国籍を持つ現在22歳のGKは、これまでブンデスリーガのマインツのユースで長らくプレー。その後、2024年７月にカールスルーエに移籍していた。 アキコッホコバヤシは、クラブの公式サイトを通じて、以下とおりコメントしている。「ここ数年素晴らしい飛躍をしているクラブ