6月7日に東映特撮ファンクラブ(TTFC)での見放題配信がスタートした、TTFC10周年記念作品『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』より、本編視聴後推奨の“最終トレーラー”およびフォルティクス追加フォームが解禁された。今回公開となる最終トレーラーでは、これまで明かされていなかった物語の核心や新たな戦いの一端に加え、フォルティクス追加フォームの姿も初公開。さらに、今後展開予定の連動コンテンツスケジュールもあわせ